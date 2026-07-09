Fin de semana largo, ¿cómo funcionará SAETA?

La empresa SAETA informó cómo funcionará el servicio de transporte urbano de pasajeros durante el próximo feriado nacional por el Día de la Independencia Argentina, que se conmemora este jueves 9 de julio.

Según el comunicado oficial, durante esa jornada los colectivos circularán con frecuencias similares a las de un día domingo. El mismo esquema se aplicará el viernes 10 de julio, declarado día no laborable con fines turísticos.

Además, SAETA informó que durante ambas jornadas permanecerán cerrados los Centros de Atención al Usuario, cuya atención habitual se retomará el lunes 13 de julio en sus horarios habituales.

Desde la empresa recomendaron a los usuarios utilizar la aplicación SAETA APP para consultar la ubicación de las unidades en circulación y organizar sus viajes durante el fin de semana largo.

De esta manera, quienes necesiten trasladarse deberán tener en cuenta la reducción en la frecuencia del servicio y planificar sus recorridos con anticipación.