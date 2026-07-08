La programación incluye teatro, música, títeres, cine, talleres, ferias y propuestas al aire libre en distintos municipios. Además, durante el receso los museos provinciales tendrán entrada gratuita para salteños y residentes.
Atención: cortes de luz programados en Salta por obras de EDESA
Salta08/07/2026Ivana Chañi
Las interrupciones afectarán sectores de General Mosconi, General Güemes y Chicoana, con una duración estimada de cuatro horas.
La empresa EDESA informó que este miércoles 8 de julio llevará adelante cortes programados del servicio eléctrico en diferentes localidades de la provincia de Salta para realizar trabajos de renovación de la red de media y baja tensión. Las tareas fueron programadas para permitir que el personal trabaje en condiciones seguras y podrán reprogramarse en caso de condiciones climáticas adversas.
General Mosconi (Tartagal - RN34S)
- Horario: de 7:30 a 11:30.
- Duración: 4 horas.
- Zona afectada: Derivación a Méndez Norte, en la zona rural de General Mosconi, y sectores aledaños.
- Motivo: Renovación de la red de media y baja tensión.
General Güemes
- Horario: de 8 a 12.
- Duración: 4 horas.
- Zona afectada: Betania, incluyendo barrio Centro, Camino al Bordo, zona rural y áreas cercanas.
- Motivo: Renovación de la red de media y baja tensión.
Chicoana (Valle Sur 2)
- Horario: de 8 a 12.
- Duración: 4 horas.
- Zona afectada: barrio Parque La Cruz, Finca Las Moras y zonas aledañas.
- Motivo: Renovación de la red de media y baja tensión.
Desde la distribuidora recomendaron a los usuarios tomar las previsiones necesarias durante el horario de las tareas y recordaron que los trabajos tienen como objetivo mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico.
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El operativo se desarrollará del lunes 13 al viernes 17 de 8.30 a 13 horas. La atención se brinda con turnos previos, que deben solicitarse por Whatsapp.
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