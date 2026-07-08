Atención: cortes de luz programados en Salta por obras de EDESA

La empresa EDESA informó que este miércoles 8 de julio llevará adelante cortes programados del servicio eléctrico en diferentes localidades de la provincia de Salta para realizar trabajos de renovación de la red de media y baja tensión. Las tareas fueron programadas para permitir que el personal trabaje en condiciones seguras y podrán reprogramarse en caso de condiciones climáticas adversas.

General Mosconi (Tartagal - RN34S)

Horario: de 7:30 a 11:30 .

de . Duración: 4 horas.

4 horas. Zona afectada: Derivación a Méndez Norte , en la zona rural de General Mosconi , y sectores aledaños.

, en la , y sectores aledaños. Motivo: Renovación de la red de media y baja tensión.

General Güemes

Horario: de 8 a 12 .

de . Duración: 4 horas.

4 horas. Zona afectada: Betania , incluyendo barrio Centro , Camino al Bordo , zona rural y áreas cercanas.

, incluyendo , , y áreas cercanas. Motivo: Renovación de la red de media y baja tensión.

Chicoana (Valle Sur 2)

Horario: de 8 a 12 .

de . Duración: 4 horas.

4 horas. Zona afectada: barrio Parque La Cruz , Finca Las Moras y zonas aledañas.

, y zonas aledañas. Motivo: Renovación de la red de media y baja tensión.

Desde la distribuidora recomendaron a los usuarios tomar las previsiones necesarias durante el horario de las tareas y recordaron que los trabajos tienen como objetivo mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico.