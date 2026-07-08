Atención: cortes de luz programados en Salta por obras de EDESA

Las interrupciones afectarán sectores de General Mosconi, General Güemes y Chicoana, con una duración estimada de cuatro horas. 
Salta08/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

edesa

La empresa EDESA informó que este miércoles 8 de julio llevará adelante cortes programados del servicio eléctrico en diferentes localidades de la provincia de Salta para realizar trabajos de renovación de la red de media y baja tensión. Las tareas fueron programadas para permitir que el personal trabaje en condiciones seguras y podrán reprogramarse en caso de condiciones climáticas adversas.

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General Mosconi (Tartagal - RN34S)

  • Horario: de 7:30 a 11:30.
  • Duración: 4 horas.
  • Zona afectada: Derivación a Méndez Norte, en la zona rural de General Mosconi, y sectores aledaños.
  • Motivo: Renovación de la red de media y baja tensión.

General Güemes

  • Horario: de 8 a 12.
  • Duración: 4 horas.
  • Zona afectada: Betania, incluyendo barrio Centro, Camino al Bordo, zona rural y áreas cercanas.
  • Motivo: Renovación de la red de media y baja tensión.

Chicoana (Valle Sur 2)

  • Horario: de 8 a 12.
  • Duración: 4 horas.
  • Zona afectada: barrio Parque La Cruz, Finca Las Moras y zonas aledañas.
  • Motivo: Renovación de la red de media y baja tensión.

Desde la distribuidora recomendaron a los usuarios tomar las previsiones necesarias durante el horario de las tareas y recordaron que los trabajos tienen como objetivo mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico.

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