Auditoría de Salta: advierten que la falta de contadores debilita el control de los fondos públicos

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Las postulaciones de Gustavo Ferraris y Miguel Nanni a la Auditoría General de la Provincia volvieron a abrir el debate sobre el perfil profesional de quienes integran el organismo encargado de controlar el uso de los fondos públicos. Desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el exauditor Sergio Moreno cuestionó las nominaciones y aseguró que la institución viene perdiendo especialización técnica desde hace varios años.

En diálogo con Pasaron Cosas, Moreno sostuvo que la principal función de la Auditoría es revisar estados contables, informes financieros, presupuestarios y económicos de la Provincia y los municipios, una tarea que —afirmó— requiere formación específica en auditoría. Según explicó, esa materia forma parte de la formación de los contadores públicos y no de la carrera de Derecho.

El exauditor señaló que la preocupación del Consejo Profesional no responde únicamente a las postulaciones actuales, sino a un proceso que, según dijo, se viene profundizando desde hace tiempo con una menor participación de contadores dentro del organismo.

Moreno sostuvo que esa situación derivó en una pérdida de protagonismo institucional de la Auditoría y cuestionó que continúen designándose abogados para un organismo cuya función principal es el control técnico de la administración financiera del Estado.

También se refirió a la posible continuidad de Gustavo Ferraris dentro del organismo y recordó que fue declarado persona no grata por trabajadores de la Auditoría, en un contexto que atribuyó a conflictos internos con el personal técnico.

Además, cuestionó las postulaciones de abogados para cubrir las vacantes y consideró que la conducción del organismo debería recaer en profesionales formados específicamente para auditar cuentas públicas.

"La Auditoría hace estrictamente auditoría. No cumple funciones jurisdiccionales como ocurría con el antiguo Tribunal de Cuentas", sostuvo Moreno al diferenciar ambos organismos.