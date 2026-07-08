Federico Hanne: “Hoy el oficialismo provincial tiene las mejores cartas de cara a las elecciones”

En una entrevista con Agenda Abierta, el consultor político Federico Hanne analizó el panorama electoral de cara a los próximos comicios y aseguró que, por el momento, el oficialismo salteño corre con ventaja. A su entender, la estabilidad política de la provincia y la falta de una oposición con agenda propia generan un escenario favorable para el Gobierno provincial.

Hanne consideró que el presidente Javier Milei continuará concentrado en fortalecer su proyecto político nacional y que, en ese contexto, las provincias tendrán mayor margen para desarrollar sus propias estrategias electorales. "A Milei lo único que le interesa es su propio proyecto político", afirmó, al tiempo que sostuvo que los gobernadores podrán seguir negociando y construyendo poder en sus distritos.

En ese sentido, el consultor señaló que un posible "superdomingo electoral", con varias provincias votando el mismo día, podría modificar la dinámica política nacional. Según explicó, esa simultaneidad dificultaría la estrategia del oficialismo nacional de negociar individualmente con cada gobernador y reduciría su capacidad de incidencia en las campañas provinciales.

Al trasladar el análisis a Salta, Hanne sostuvo que el escenario actual favorece claramente al oficialismo. "Si hoy hacemos una orejeada, me parece que el oficialismo provincial tiene las mejores cartas", expresó. Argumentó que la provincia atraviesa una situación de relativa estabilidad institucional, sin conflictos de gran magnitud que puedan erosionar la gestión. Si bien reconoció que existen reclamos vinculados a los servicios públicos o a los costos, consideró que no alcanzan para modificar el clima político general.

Finalmente, el consultor fue crítico con los sectores que representan a La Libertad Avanza en la provincia. A su juicio, no lograron instalar temas en la agenda pública ni consolidarse como una alternativa política competitiva. "Hay una falta de brújula en la oposición salteña y eso termina siendo muy funcional a los ejecutivos", concluyó, al señalar que, al menos en el escenario actual, el oficialismo provincial aparece mejor posicionado de cara al proceso electoral.