Empresas nucleares "superavitarias": advierten que la búsqueda de dólares acelera la privatización

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El avance del Gobierno nacional sobre empresas del sector nuclear argentino abrió un nuevo frente de debate por el futuro de activos estratégicos del Estado. El físico y exvicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Diego Hurtado, advirtió que las compañías públicas vinculadas al área no son deficitarias, sino superavitarias, y cuestionó los argumentos oficiales para impulsar privatizaciones.

En Pasaron Cosas, Hurtado sostuvo que empresas como Nucleoeléctrica, Dioxitek e INVAP forman parte de un entramado tecnológico construido durante décadas y con capacidad de generar recursos, conocimiento y soberanía energética para la Argentina.

El especialista apuntó especialmente contra la intención de privatizar una parte de Nucleoeléctrica, empresa encargada de operar las centrales nucleares del país. Según explicó, el Gobierno primero intentó avanzar sobre el 100% de la compañía, pero luego redujo el plan al 44% ante los límites impuestos por el Congreso.

“¿Por qué querés privatizar una empresa superavitaria que le da ganancias al Estado?”, cuestionó Hurtado, al remarcar que la compañía permite recaudar por la venta de electricidad producida con energía nuclear y cuenta con una gestión eficiente dentro de un sector reconocido por su alta calificación técnica.

Para el exvicepresidente de la CNEA, la explicación no está en una supuesta ineficiencia estatal, sino en la necesidad del Gobierno de reunir dólares. En ese sentido, vinculó el plan con la presión del Fondo Monetario Internacional para acelerar la venta de empresas públicas y fortalecer reservas.

Hurtado advirtió que ese camino ya tuvo antecedentes en la historia argentina y comparó el proceso actual con las políticas de los años 90, que derivaron en un fuerte deterioro del patrimonio estatal y de las capacidades estratégicas del país.

La preocupación, señaló, no se limita a una empresa en particular. Según planteó, lo que ocurre en el sector nuclear también se replica en organismos como el INTI, el INTA y el CONICET, en un proceso que definió como una “devastación” transversal de la ciencia y la tecnología.

En ese marco, sostuvo que la eventual privatización de empresas nucleares no sólo implicaría una decisión económica, sino también una pérdida de control sobre áreas clave para el desarrollo nacional.

El debate se da en paralelo a los despidos en la CNEA y al freno de proyectos tecnológicos como el CAREM, situación que profundizó las críticas de especialistas y trabajadores del sector. Para Hurtado, el problema de fondo es que la Argentina podría pasar de desarrollar tecnología propia a depender de proveedores externos en un área estratégica.