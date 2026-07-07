¡Heroica remontada! Argentina está en cuartos de final

La selección argentina ganó un partido épico ante el conjunto africano y remontó una desventaja de dos goles en Atlanta para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026. Cuti Romero, Lionel Messi (había fallado un penal) y Enzo Fernández marcaron los tantos del triunfo del equipo de Lionel Scaloni, que espera en la próxima instancia al ganador del duelo entre Suiza y Colombia.

El partido comenzó mal para los campeones del mundo. Egipto sorprendió al abrir el marcador a los 14 minutos del primer tiempo. El defensor Yasser Ibrahim conectó de cabeza un centro de Marwan Ateya y le ganó en el salto a Lisandro Martínez para convertir el 1-0 del seleccionado africano.

A los 18 minutos, Nicolás Tagliafico fue derribado en el área y el árbitro sancionó el correspondiente penal. Messi se hizo cargo de la pena máxima pero el arquero Mostafa Shobeir Oufa le detuvo el penal al capitán argentino al arrojarse a su lado izquierdo. El capitán tuvo otra situación clara, pero su tiro libre dio en el palo a los 31′. El primer tiempo se fue con la ventaja egipcia, pero con Argentina asediando al arquero rival.

A los 67 minutos, Egipto volvió a aumentar la diferencia gracias a un contragolpe letal de Mostafa Ziko, quien definió ante la salida del Dibu Martínez luego de una asistencia de Haissem Hassan. Argentina parecía estar al borde de la eliminación, pero la Scaloneta siguió atacando en busca del descuento y lo consiguió a los 79′ con un cabezazo del Cuti Romero luego de un centro perfecto de Messi. El goleador tuvo el suyo a los 83′ al capturar un rebote en el área y rematar con fuerzas para vulnerar a Shobeir. Era el empate agónico para los de Scaloni que fueron por más.

Pero faltaba algo más. A los 93 minutos, Argentina encontró el gol de la victoria gracias a un cabezazo perfecto de Enzo Fernández. El mediocampista del Chelsea conectó un centro de Lautaro Martínez y dejó estático al arquero rival. La pelota ingresó pegada al palo y desató la euforia en Atlanta. Quedará esperar al próximo escollo, que será Colombia o Suiza. El duelo de cuartos de final será el próximo sábado 11 de julio a las 22 horas en Kansas City.