Aprobaron el proyecto para prohibir a policías y agentes públicos la divulgación de fotos y videos

En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el proyecto de ley que establece la prohibición – para policías y agentes públicos – de difundir material fotográfico o en video de procedimientos e investigaciones.

Al respecto, la diputada Laura Cartuccia explicó que lo que se busca es prohibir la divulgación de imágenes sin la correspondiente orden judicial.

“Se ha multiplicado la capacidad de difusión de fotos y videos, entonces, una vez que este contenido se hace público, puede ocasionar un daño grave en la persona o en la investigación”, señaló la legisladora.

Advirtió que, luego, si se determina que no hubo ilícito, la persona afectada enfrenta consecuencias de toda índole.

“Se trata de fortalecer los principios de la responsabilidad y profesionalismo que debe regir la función pública”, finalizó.

El proyecto, aprobado, pasa al Senado en revisión.