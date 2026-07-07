La iniciativa impulsada por el diputado Germán Rallé plantea congelar las tarifas de los servicios esenciales, impedir interrupciones por falta de pago y reforzar el control del Ente Regulador sobre las prestatarias.
López: “La Selección se inspira en nuestro presidente”
Política07/07/2026
El diputado de Metán por LLA celebró el triunfo de la Selección en el Mundial y consideró que el equipo nacional se inspira en Javier Milei.
En el tramo de homenajes de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados salteña, el representante de Metán, el diputado Sergio López (La Libertad Avanza), tomó la palabra para celebrar el triunfo de la Selección en el Mundial 2026.
“Esto resume el sentir de los argentinos”, aseguró el legislador.
Asimismo, aseguró que, de uno u otro modo, el equipo de Scaloni “se inspira en el presidente”.
“Creo que la Selección, de alguna forma, se inspira en nuestro presidente, a quien le toco un país en un pésimo estado y tuvo que hacer un gran esfuerzo para dar vuelta esa lamentable situación”, señaló.
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