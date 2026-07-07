López: “La Selección se inspira en nuestro presidente”

En el tramo de homenajes de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados salteña, el representante de Metán, el diputado Sergio López (La Libertad Avanza), tomó la palabra para celebrar el triunfo de la Selección en el Mundial 2026.

“Esto resume el sentir de los argentinos”, aseguró el legislador.

Asimismo, aseguró que, de uno u otro modo, el equipo de Scaloni “se inspira en el presidente”.

“Creo que la Selección, de alguna forma, se inspira en nuestro presidente, a quien le toco un país en un pésimo estado y tuvo que hacer un gran esfuerzo para dar vuelta esa lamentable situación”, señaló.