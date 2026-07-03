El Gobierno anunciará un plan de refinanciación de deudas para empleados públicos

Por Aries, el ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, adelantó que el Gobierno provincial presentará este miércoles un programa de refinanciación de deudas para empleados públicos y otros sectores. “Incluye maestros, médicos, policías, administración pública y municipales. La idea es ordenar las deudas y pagar una vez por mes en lugar de múltiples cuotas”, explicó.

El esquema se implementará junto al Banco Macro y estará acompañado por medidas de alivio para distintos sectores. “También habrá créditos para gastronomía, hotelería y comercio con subsidio de tasa”, adelantó el ministro.

Por otro lado, se refirió a la situación fiscal de la provincia, la caída de transferencias automáticas y la recaudación, y aseguró que el Gobierno provincial tiene previsiones para sostener los programas en marcha.

“Sí me preocupa que caiga, pero nosotros ya tenemos las previsiones para encarar el semestre que viene. Vamos a ir con todos estos programas, no los vamos a descontinuar. En los momentos difíciles nos acercamos, no nos alejamos”, afirmó el funcionario.

En ese sentido, destacó la necesidad de sostener políticas en un contexto económico complejo a nivel nacional. “Me preocupa la Argentina como tal, obras grandes, rutas, conectividad y programas sensibles como los oncológicos. Eso requiere asistencia nacional”, sostuvo.

Dib Ashur también señaló que la provincia mantiene el vínculo con municipios e intendentes para afrontar la situación. “No le vamos a soltar la mano. Vamos a estar todos juntos. Les garantizamos un piso y con eso tienen que ser responsables y hacer más obras”, explicó.