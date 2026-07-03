El Gobierno anunciará un plan de refinanciación de deudas para empleados públicos

El ministro de Economía adelantó por Aries que el programa alcanzará a maestros, médicos, policías, municipales y trabajadores de la administración pública. El objetivo es ordenar cuotas y concentrar los pagos en una sola obligación mensual.
Salta03/07/2026Agustina TolabaAgustina Tolaba

dib-ashur-1

Por Aries, el ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, adelantó que el Gobierno provincial presentará este miércoles un programa de refinanciación de deudas para empleados públicos y otros sectores. “Incluye maestros, médicos, policías, administración pública y municipales. La idea es ordenar las deudas y pagar una vez por mes en lugar de múltiples cuotas”, explicó.

El esquema se implementará junto al Banco Macro y estará acompañado por medidas de alivio para distintos sectores. “También habrá créditos para gastronomía, hotelería y comercio con subsidio de tasa”, adelantó el ministro.

Por otro lado, se refirió a la situación fiscal de la provincia, la caída de transferencias automáticas y la recaudación, y aseguró que el Gobierno provincial tiene previsiones para sostener los programas en marcha.

gustavo sáenz (1)Corte de gas: Sáenz le reclamó a legisladores de todo el norte que exijan “soluciones estructurales”

“Sí me preocupa que caiga, pero nosotros ya tenemos las previsiones para encarar el semestre que viene. Vamos a ir con todos estos programas, no los vamos a descontinuar. En los momentos difíciles nos acercamos, no nos alejamos”, afirmó el funcionario.

En ese sentido, destacó la necesidad de sostener políticas en un contexto económico complejo a nivel nacional. “Me preocupa la Argentina como tal, obras grandes, rutas, conectividad y programas sensibles como los oncológicos. Eso requiere asistencia nacional”, sostuvo.

Dib Ashur también señaló que la provincia mantiene el vínculo con municipios e intendentes para afrontar la situación. “No le vamos a soltar la mano. Vamos a estar todos juntos. Les garantizamos un piso y con eso tienen que ser responsables y hacer más obras”, explicó.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail