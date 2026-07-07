Mundial 2026: el cuadro de Cuartos de Final, días y horarios
Tres partidos de los Cuartos ya están confirmados, mientras que hoy se completará la Fase con los últimos dos partidos de Octavos.
Fechas y horarios de la Ronda de 8.
Cuartos de Final
Jueves 9
17hs Francia vs Marruecos
Viernes 10
16hs España vs Bélgica
Sábado 11
18hs Noruega vs Inglaterra
22hs Argentina vs Ganador Colombia - Suiza
Cómo sigue el Mundial
Semifinales
Martes 14
16hs Ganador de Francia - Marruecos vs Ganador de España - Bélgica
Miércoles 15
16hs Ganador Noruega - Inglaterra vs Ganador llave pendiente de Octavos
Tercer puesto: Sábado 18 a las 18hs
Final: Domingo 19 a las 16hs
La nueva pelota
La FIFA confirmó el modelo que se usará en Semifinales y en la Final.
La Trionda dorada mantiene el diseño en cuanto al dibujo, pero en relación a los colores tiene dorado sobre una base negra y estará combinada con detalles en rojo y rosa.
Página12