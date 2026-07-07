Mundial 2026: el cuadro de Cuartos de Final, días y horarios

Comienza a definirse la etapa de ocho mejores de la Copa. Se jugará desde el jueves 9 hasta el sábado 11. En Semifinales se usará una nueva pelota.
Deportes07/07/2026

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Tres partidos de los Cuartos ya están confirmados, mientras que hoy se completará la Fase con los últimos dos partidos de Octavos.

Fechas y horarios de la Ronda de 8.

Cuartos de Final

Jueves 9

17hs Francia vs Marruecos

Viernes 10

16hs España vs Bélgica

Sábado 11

18hs Noruega vs Inglaterra

22hs Argentina vs Ganador Colombia - Suiza

Cómo sigue el Mundial

Semifinales

Martes 14

16hs Ganador de Francia - Marruecos vs Ganador de España - Bélgica

Miércoles 15

16hs Ganador Noruega - Inglaterra vs Ganador llave pendiente de Octavos

Tercer puesto: Sábado 18 a las 18hs

Final: Domingo 19 a las 16hs

La nueva pelota

La FIFA confirmó el modelo que se usará en Semifinales y en la Final.

La Trionda dorada mantiene el diseño en cuanto al dibujo, pero en relación a los colores tiene dorado sobre una base negra y estará combinada con detalles en rojo y rosa.

Página12

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