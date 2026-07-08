El Gobierno flexibilizó la venta directa de bienes del Estado

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) modificó el reglamento que regula la venta de bienes muebles estatales y amplió los casos en los que podrá recurrirse a la venta directa.

La Resolución 111/2026 elevó hasta 400 módulos el límite económico para utilizar ese mecanismo y unificó los criterios aplicables a distintos procedimientos de disposición de bienes.

Desde el organismo explicaron que el cambio busca generar mayor competencia entre oferentes y facilitar la comercialización de bienes de mayor valor económico, con el objetivo de obtener mejores condiciones para el Estado.

La medida también aprueba una nueva versión del reglamento que regula la administración y disposición de bienes muebles y semovientes pertenecientes al Estado nacional.