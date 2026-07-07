"Épico": la Plaza 9 de Julio se vistió de celeste y blanco para celebrar la victoria de Argentina

La heroica remontada de la Selección Argentina frente a Egipto no solo desató la emoción dentro de la cancha. Apenas terminó el partido, los salteños salieron a las calles para celebrar la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 con caravanas, bocinazos, banderas argentinas y camisetas celestes y blancas.

La Plaza 9 de Julio volvió a convertirse en el epicentro de los festejos. Familias, grupos de amigos y automovilistas llegaron desde distintos puntos de la ciudad para compartir la alegría, mientras las tradicionales caravanas provocaron cortes de tránsito en las inmediaciones y demoras para acceder al microcentro.

Las bocinas, las vuvuzelas y los cánticos acompañaron una celebración que también se replicó en otras localidades de la provincia. Además, el clima acompañó ya que, después de varios días de bajas temperaturas, la tarde alcanzó los 21°C, lo que permitió que una gran cantidad de personas permaneciera durante horas en las calles.

El móvil de Aries conversó con los hinchas que, entre los festejos, las emociones se mezclaban con el alivio por una victoria sufrida.

"Sufriendo, sufriendo como siempre. Pero se ganó, que es lo importante. Ahora estamos entre los mejores. Ya pasó lo peor", expresó un hincha que siguió el partido desde una pantalla gigante instalada frente a la Terminal de Ómnibus antes de sumarse a la celebración.

Otro de los simpatizantes calificó el triunfo como inolvidable. "Excelente. La mejor remontada que vi en mi vida. Épico. Lo vi en mi casa, en zona sur. Vine a festejar con mi viejo, después lo perdí, no sé dónde está. Yo ahora estoy festejando", relató entre risas.

También hubo quienes recorrieron varios kilómetros para sumarse al festejo. "Emocionante. Mucho más que el partido con Cabo Verde, este estuvo mucho más picantito. Vengo del dique Cabra Corral, de El Préstamo, me vine en vehículo y ahora vuelvo otra vez", comentó otro hincha.

Con la clasificación ya asegurada, la ilusión comenzó a trasladarse al próximo compromiso de la Albiceleste. "Lo vimos en el centro, cerca del Hospital San Bernardo. Ahora vamos por Colombia o por Inglaterra para la revancha", expresó otro de los presentes, mientras la Plaza 9 de Julio seguía teñida de celeste y blanco.