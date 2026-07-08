Milei derogó un decreto de 2002 y cambia el esquema del transporte de gas

El Gobierno nacional oficializó este miércoles un nuevo cambio en la política energética al derogar el Decreto 689/2002 y establecer un nuevo mecanismo para calcular el precio del transporte de gas en el Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno.

La decisión quedó plasmada en el Decreto de Necesidad y Urgencia 580/2026, publicado en el Boletín Oficial, y forma parte del proceso de reconfiguración del sistema de transporte de gas impulsado por la Secretaría de Energía.

Según la norma, todos los usuarios que utilicen ese gasoducto deberán abonar un precio unificado por la capacidad de transporte. Para evitar aumentos bruscos, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad podrá aplicar una transición escalonada entre el esquema vigente y el nuevo valor.

En los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que el régimen vigente desde 2002 había quedado desactualizado y generaba distorsiones en el mercado, por lo que consideró necesario adecuarlo al nuevo marco regulatorio del sector energético.