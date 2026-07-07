Buscan declarar la emergencia socioeconómica y tarifaria en toda la provincia

El diputado provincial Germán Rallé presentó un proyecto de ley para declarar la Emergencia Socioeconómica y Tarifaria en todo el territorio salteño por el plazo de un año, con el objetivo de congelar o limitar los aumentos de los servicios públicos y reforzar la protección de los usuarios frente al incremento de las facturas.

En diálogo con ‘Hablemos de política’ por Aries, Rallé sostuvo que la iniciativa surgió a partir de los reclamos por las elevadas facturas de energía registradas en distintos puntos de la provincia, particularmente en General Güemes.

"Es un conflicto que veníamos advirtiendo y que se agravó con el reconocimiento del Ente Regulador de un error en la facturación de Edesa. Nosotros considerábamos que, si no lo detectaban los contribuyentes y no lo advertíamos las autoridades, pasaba de ser un error a un fraude económico en perjuicio de las familias", afirmó.

El legislador aseguró que la preocupación se mantiene porque continúan apareciendo boletas con montos elevados. "Lo que más nos preocupa es que se volvió a repetir facturas altísimas en gente que no había sido alcanzada en un primer momento y no había hecho el reclamo. Hoy hay personas que están en la misma situación que quienes fueron beneficiados por la compensación", advirtió.

Rallé también cuestionó el anuncio del Gobierno nacional sobre nuevos incrementos tarifarios y consideró que el impacto sería imposible de afrontar para muchas familias. "El anuncio de que se duplicarían las tarifas generaría, por los precios que estamos pagando por el valor del kilowatt y por la situación que tienen nuestros usuarios, facturas imposibles de pagar", sostuvo.

En ese contexto, defendió la necesidad de que la Provincia intervenga para proteger a los consumidores, e insistió en sus críticas a la empresa distribuidora de energía y anticipó que impulsará nuevas medidas si persisten los inconvenientes.

"Si esto sigue igual y no se involucra la Defensa del Consumidor, ni es más fuerte la defensa del Ente Regulador, vamos a avanzar en cualquiera de estas dos leyes que garantizan a nuestra gente protección y cuidado", concluyó.