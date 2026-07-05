Central Norte recibe a San Miguel: lo que tenés que saber antes de ir a la cancha

La Policía de Salta diagramó el operativo de seguridad para el partido entre Central Norte y San Miguel de Buenos Aires, por el Torneo Primera Nacional 2026.

El encuentro se disputará hoy, desde las 15.30, en el estadio David Michel Torino.

El dispositivo se desarrollará en tres fases y contará con la participación de 289 efectivos de unidades especiales, áreas operativas e investigativas del Distrito de Prevención 1 de Capital.

Las puertas del estadio se habilitarán a partir de las 15, por lo que se recomienda a los hinchas asistir con anticipación para evitar demoras.

Durante el ingreso se realizarán controles con DNI y entrada en formato físico, además de verificaciones mediante el Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos.

La Policía recordó que está prohibido ingresar elementos que representen riesgo para la integridad física de las personas y pidió respetar las indicaciones del personal afectado al operativo.