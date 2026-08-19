Estudiantes goleó 3 a 0 a la Universidad Católica de Chile y se metió en los cuartos de final

El ingresado Joaquín Correa, a los 40 minutos del primer tiempo, abrió la cuenta para el "Pincha". A los 8 y a los 38 del complemento, Guido Carrillo amplió la cuenta para los platenses.

Con el triunfo, luego de igualar 1-1 en el encuentro de ida, el equipo que conduce el entrenador Alexander Medina espera rival entre Rosario Central y Corinthians de Brasil, que se miden este jueves 20 de agosto a las 21:30 (horario argentino).