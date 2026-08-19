El explosivo posteo de Tapia a un mes de la final perdida

El mandatario utilizó las redes sociales para realizar un fuerte descargo contra quienes cuestionaron al equipo de Lionel Scaloni, reclamó una disculpa y reafirmó que se trato de una “campaña miserable” para instalar esa versión. "Un mes pasó. Un mes de aquella final. Un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado", inició.

En la misma línea, agregó: "Lo más llamativo es que, después de un mes, ninguno pidió disculpas. Ninguno salió a decir: ‘Nos equivocamos’. Ninguno tuvo la honestidad, la dignidad o simplemente los huevos para hacerse cargo”.

“Lo que no puede pasar es mentir, instalar una historia, alimentar una sospecha durante días y, cuando el tiempo demuestra que todo era humo, esconderse y hacer de cuenta que nunca pasó nada”, señaló.

Posteriormente, remarcó que “mientras nuestros jugadores dejaban todo dentro de la cancha, algunos afuera hacían exactamente lo contrario: sembraban odio, dividían, ensuciaban y buscaban destruir la imagen de una Selección que se ganó el respeto de millones”.

Posteriormente, apuntó: “De tratar de traidores a los jugadores de la Selección no se vuelve. No se vuelve de poner bajo sospecha a quienes defendieron esta camiseta. No se vuelve de acusarlos de haberse entregado”.

“No alcanza con callarse. No alcanza con esperar que pase el tiempo. No alcanza con cambiar de tema y hacer como si nunca hubieran dicho nada”, sostuvo.

Por último, remarcó que "los valores no se negocian. Pasó un mes y todavía no escuchamos una disculpa. Ellos saben lo que hicieron aquel día. Saben cuánto dejaron en esa cancha. Y saben que, cuando terminó la final, no le debían nada a nadie”.

“Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar. Los que mintieron, sí”, cerró el presidente de AFA en su explosivo descargo.