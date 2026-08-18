Nadia Beller acusó a Fernando Cerimedo de ser el ideólogo del ataque

Desde el hospital donde permanece internada, aseguró que había llegado al hotel por recomendación de Cerimedo, quien, según su relato, le había dicho que tendría custodia policial. Sin embargo, afirmó que esa protección nunca existió. También sostuvo que llevaba en su celular pruebas sobre presuntos hechos de corrupción en Bolivia y que el teléfono fue robado por los atacantes.

Beller relató que dos hombres disfrazados de repartidores la atacaron el lunes por la noche en la puerta del hotel. Según contó, recibió cuatro disparos y logró sobrevivir al fingir que estaba muerta. “Me mintió de que me mandó con escoltas. Me dijo que estaba escoltada por policías, lo cual es falso”, afirmó.

La mujer explicó que, cuando comenzaron los disparos, se tiró al piso y permaneció inmóvil para evitar que los agresores volvieran a atacarla. “Y yo fingí, me tiré al piso y fingí que me mataron. Me quedé sin moverme y un sicario titubeó si se acercaba y me remataba”, relató.

Beller aseguró que continúa con miedo mientras permanece internada y pidió “protección a la CIDH”. Según advirtió, teme que los atacantes puedan volver a encontrarla porque “es muy fácil poder entrar” al hospital.

Además, contó que los agresores le quitaron el celular inmediatamente después de dispararle. Según explicó, en el dispositivo tenía información relacionada con el ataque y documentación sobre presuntos hechos de corrupción. “Lo primero que hicieron fue retirarme el celular, en el que no sólo tenía pruebas de su agresión física y de la tentativa de feminicidio anterior, sino también de hechos de corrupción, como el del combustible que se difundió y yo lo filtré”, afirmó.

Beller señaló que había difundido esa información pocos días antes y que también conservaba material sobre otras supuestas irregularidades. “Lo filtré hace unos días, y tenía pruebas de otras situaciones, sobre el oro”, sostuvo.

Durante la entrevista con el canal boliviano DTV, Beller reveló que está embarazada de cuatro semanas y que Cerimedo es el padre. “Vivíamos juntos en el mismo condominio y llevo cuatro semanas de embarazo”, contó.

La mujer también habló sobre un episodio anterior de su relación con el consultor: “Hubo un incidente en que él me mentía en su relación con su anterior pareja”.

Al mismo tiempo, Beller cuestionó la supuesta influencia de Cerimedo en la política boliviana y lanzó una dura acusación: “En Bolivia no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Cerimedo”.

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