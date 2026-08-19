Julián Álvarez, descartado de la convocatoria para el debut del Atlético en Liga contra el Málaga

El de lantero argentino se reincorporó recientemente a los entrenamientos del conjunto madrileño después de sus vacaciones y todavía no alcanzó el ritmo físico necesario para afrontar un partido oficial. Por ese motivo, el entrenador decidió preservarlo en este primer compromiso.

La ausencia de Julián Álvarez será una de las principales novedades del estreno del Atlético, que buscará comenzar la temporada con una victoria. El atacante argentino deberá seguir trabajando para ponerse a punto y tener su primera oportunidad en las próximas jornadas.

El partido ante Málaga se disputará hoy, miércoles 19 de agosto, desde las 16:00, hora argentina. Será el primer desafío oficial del Atlético de Madrid en una temporada que vuelve a tener al equipo de Simeone como uno de los protagonistas del fútbol español.

Mientras tanto, la situación de Julián también continúa generando expectativa por los rumores que lo vinculan con el Barcelona. Sin embargo, por ahora, el delantero sigue perteneciendo al Atlético y trabaja para volver cuanto antes a las canchas.