Julián Álvarez, descartado de la convocatoria para el debut del Atlético en Liga contra el Málaga

El Atlético de Madrid comenzará hoy su camino en la nueva temporada de LaLiga. El equipo de Diego Simeone enfrentará a Málaga desde las 16:00 de Argentina, pero lo hará sin Julián Álvarez, quien finalmente no fue incluido en la convocatoria.
Deportes19/08/2026

El deimagelantero argentino se reincorporó recientemente a los entrenamientos del conjunto madrileño después de sus vacaciones y todavía no alcanzó el ritmo físico necesario para afrontar un partido oficial. Por ese motivo, el entrenador decidió preservarlo en este primer compromiso.

La ausencia de Julián Álvarez será una de las principales novedades del estreno del Atlético, que buscará comenzar la temporada con una victoria. El atacante argentino deberá seguir trabajando para ponerse a punto y tener su primera oportunidad en las próximas jornadas.

El partido ante Málaga se disputará hoy, miércoles 19 de agosto, desde las 16:00, hora argentina. Será el primer desafío oficial del Atlético de Madrid en una temporada que vuelve a tener al equipo de Simeone como uno de los protagonistas del fútbol español.

Mientras tanto, la situación de Julián también continúa generando expectativa por los rumores que lo vinculan con el Barcelona. Sin embargo, por ahora, el delantero sigue perteneciendo al Atlético y trabaja para volver cuanto antes a las canchas.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail