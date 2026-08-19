Conmoción en el mundo del tenis: Nick Kyrgios dio positivo por cocaína en un control de dopaje

El mundo del deporte quedó conmocionado, ya que este miércoles se conoció la suspensión de Nick Kyrgios , de manera provisional, tras dar positivo por cocaína en un control realizado durante el torneo de Mallorca.

Esta medida le impedirá competir, entrenar o asistir a eventos oficiales mientras siga vigente la sanción aplicada desde el 4 de agosto de 2026, la cual decidió no apelar.

La prueba para el control fue tomada el 22 de junio y un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje confirmó el 17 de julio la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína. Cabe recordar que dicha sustancia está prohibida en competición dentro del Programa Antidopaje del Tenis.

De esta manera, y mientras dure la sanción, Kyrgios no podrá jugar, entrenar ni presentarse en ningún evento organizado o autorizado por World Tennis, la WTA, la ATP, los torneos de Grand Slam o cualquier federación nacional.

El tenista australiano venía de un flojo presente, el cual adjudicó a los problemas físicos y mentales derivados de las lesiones.

Qué dijo Nick Kyrgios tras la sanción por doping

“Recientemente he dado positivo en un control antidopaje en Mallorca por consumo de cocaína. He cometido un grave error y asumo toda la responsabilidad por ello”, comentó en una carta difundida en redes sociales.