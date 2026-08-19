River revalidar la levantada en su visita a Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final

River Plate quiere reafirmar la levantada en su visita a Independiente Santa Fe de Colombia, este miércoles, en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El mismo será en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, desde las 21:30, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

El cuadro 'Millonario' llega a este encuentro luego de un valioso triunfo por 2-0 ante Argentinos Juniors en el Torneo Clausura 2026, que le permitió cortar con la seguidilla de seis derrotas consecutivas en torneos AFA.

Tras dejar atrás la peor racha de su historia, y que incluso había puesto en la cuerda floja a su director técnico, Eduardo "Chacho" Coudet, afrontará el compromiso internacional, instancia a la que clasificó tras finalizar primero en el Grupo H con 14 puntos y por encima de Bragantino de Brasil, Carabobo de Venezuela y Blooming de Bolivia.