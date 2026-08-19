Alexis Matteo será el nuevo técnico de Central Norte

El entrenador marplatense es, por estas horas, quien tiene todo encaminado para asumir en el conjunto azabache. Matteo se encuentra rescindiendo su contrato con Juventud Unida de San Luis, equipo que milita en el Federal A y que actualmente pelea por mantener la categoría.

La salida de Matteo del club puntano se produce apenas tres fechas después de haber asumido como entrenador. El técnico había llegado para intentar encaminar la campaña de Juventud Unida, que atraviesa una situación complicada en la lucha por la permanencia.

Matteo cuenta con experiencia en la Primera Nacional y conoce de primera mano la categoría. A lo largo de su carrera dirigió a Estudiantes de Río Cuarto, Alvarado de Mar del Plata y Deportivo Maipú, entre otros equipos.

Precisamente en Deportivo Maipú estuvo al frente durante el actual torneo de la Primera Nacional. Allí dirigió ocho partidos antes de dejar su cargo, en una etapa que terminó con su salida del conjunto mendocino.

Ahora, Central Norte vuelve a apostar por un entrenador con experiencia en la categoría para afrontar el tramo decisivo del campeonato. Matteo será el encargado de tomar el equipo tras la salida de Sciacqua, con el desafío inmediato de sacar al Cuervo de la complicada situación que atraviesa en la Primera Nacional.

El acuerdo está encaminado y, una vez que finalice su desvinculación de Juventud Unida de San Luis, Alexis Matteo quedará en condiciones de asumir como nuevo DT de Central Norte.