La mesa política del Gobierno definió avanzar en la negociación con los aliados

Luego del feriado, el Gobierno reunió durante más de dos horas a la mesa política para tratar de avanzar con su agenda legislativa. La nueva cumbre en Casa Rosada, liderada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se desarrolló bajo la intención de rearmar la estrategia parlamentaria, de cara a una sesión en la Cámara de Diputados prevista para la semana próxima.

En su último encuentro, la mesa política definió sumar de forma rotativa a los diferentes ministros del Gabinete. En esta edición, había sido convocada la titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, pero no pudo asistir por compromisos de agenda y se decidió citarla para la semana próxima. Según explicaron, será para abordar temas vinculados a educación, trabajo y las distintas áreas de gestión de su cartera.

Pasadas las 15 ya se habían retirado de Balcarce 50 la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich y el ministro de Economía, Luis Caputo. De la reunión también participó el jefe de Gabinete, Diego Santilli. También fueron de la partida el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; su primo, el armador nacional Eduardo “Lule” Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

Según explicaron fuentes oficiales, el nuevo encuentro apuntó a discutir el estado de una serie de proyectos considerados prioritarios por la Casa Rosada. Entre ellos aparecían en la previa la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y las modificaciones al régimen de Inocencia Fiscal, que ya tienen dictamen en Diputados y se discutirán en el recinto el próximo 26 de agosto.

En esa misma sesión, el Gobierno acordó con sus aliados incorporar el Acuerdo de Libre Comercio MERCOSUR-Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y el proyecto que propone reducir del 21% al 10,5% el IVA que grava la fécula y la harina de mandioca. Esta última forma parte de una lista de iniciativas de bajo perfil presentadas por bloques aliados que el oficialismo se comprometió a acompañar para garantizar los votos para el resto de sus proyectos.

En paralelo, la mesa política también analizó el avance en las comisiones del Senado del proyecto de modificación de la Ley General de Sociedades, otro de los proyectos ideados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que apunta a modernizar la normativa vigente y reconocer la existencia de sociedades gobernadas en su totalidad por Inteligencia Artificial.

Zonas Frías y reforma política: el resto de las prioridades legislativas del Gobierno

Si bien no se habrían discutido en el encuentro de este martes, el Ejecutivo también ubica entre sus principales prioridades otras iniciativas como la reforma al régimen de Zona Fría -un proyecto que tramita en el Senado y que busca reducir los subsidios para las tarifas de gas- y la reforma electoral, clave para las aspiraciones reeleccionistas de Javier Milei.

Desde el Ejecutivo aseguran que están próximos a conseguir el respaldo para el proyecto que, entre otros puntos, trata de la suspensión de las PASO para las elecciones ejecutivas del 2027. En Balcarce 50 marcan el objetivo de darle media sanción a la ley en el Senado en septiembre, por lo cual comenzaron a acelerarse las gestiones de alianzas con el PRO, la UCR y fuerzas provinciales para asegurar los votos.

Los cálculos que hacen en Nación incluyen, además de los 21 legisladores propios liderados por Patricia Bullrich, los 10 votos que esperan conseguir de la UCR y los 7 del interbloque Impulso País. Adelantaron que en ese caso tendrían unos 35 apoyos. Sumado a dos federales, el oficialismo estima conseguir el quórum de 37.

Sin embargo, el jefe de bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, puso en duda el acompañamiento de su espacio a la eliminación de las primarias. “No se puede cambiar el sistema electoral según las encuestas”, sentenció el misionero en medio de las negociaciones que mantiene el Gobierno con el partido liderado por Mauricio Macri.

En paralelo, el Gobierno acelera el diálogo electoral de cara a 2027 y abre la puerta a realizar acuerdos en CABA, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis, Chaco, Chubut y Santa Fe, entre otros distritos. Por supuesto, los acuerdos están condicionados al apoyo de las leyes oficialistas en el Congreso.

En ese sentido, una llamada entre Karina Milei y Mauricio Macri derivó la semana pasada en la primera cumbre entre LLA y el PRO para comenzar a trabajar en la agenda legislativa y los términos de una posible alianza.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene vínculos con los gobernadores y este mismo martes desde las 15.30 recibe a un grupo de mandatarios del Norte Grande. El encuentro tendrá como objetivo evaluar el proyecto de zonas cálidas, una promesa pendiente del oficialismo a esas provincias. Al día siguiente, mantendrá una reunión con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

Con esta estrategia, el Gobierno trabaja para asegurarse las mayorías en el Congreso y tratar de evitar que se repita lo sucedido con Propiedad Privada, donde el oficialismo debió resignar dos capítulos clave para garantizar su media sanción.

TN