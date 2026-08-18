Santilli y Caputo recibieron a gobernadores norteños para avanzar con zona cálida

La reunión, anticipada en exclusiva por Ámbito, se desarrolló desde las 15.30 y contó con la presencia de los mandatarios Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco). Además, formaron parte el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; y la secretaria de Energía, María Tettamanti y funcionarios de otros distritos del Norte Grande.

El Gobierno nacional busca acercar posiciones con los jefes provinciales con el objetivo de apuntalar sus iniciativas en el Congreso. Las reformas electoral y de la Carta Orgánica del BCRA, el Presupuesto y los cambios zona fría son algunas de ellas. Para eso, requiere blindar los respaldos de los sectores aliados y dialoguistas, tras el desplante de los jefes provinciales en la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

El miércoles pasado, ocho de los diez caciques animaron la cumbre del Norte Grande en Posadas, Misiones, un evento en el que también participó Santilli. Además de los ya mencionados Sadir, Jalil, Zdero y Sáenz, también estuvieron el anfitrión Hugo Passalacqua y Elías Suárez (Santiago del Estero), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Los únicos ausentes del bloque fueron Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa), ambos enfrentados con Javier Milei.

Allí cundieron reclamos variopintos, con especial énfasis en obras y energía, incluyendo el abastecimiento del gas para el NOA y zona cálida, un pedido histórico de la región, que fue recogido por el oficialismo durante su intento por recortar el régimen de zona fría y dejar afuera del esquema a localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y Mendoza.

Tras la cumbre misionera, Santilli y Caputo desembarcaron el vieres pasado en suelo catamarqueño, donde firmaron el convenio para avanzar en el sistema de Acueductos Abilgasta junto Jalil y a su par de Santiago del Estero, Elías Suárez.

La tarifa eléctrica diferencial para regiones que reportan altas temperaturas es un reclamo histórico del Norte Grande. De hecho, hay varios proyectos en ese sentido en el Congreso. En abril pasado, el peronismo unificó diversas iniciativas al respecto y presento un texto propio.

Sintéticamente, contempla descuentos de hasta el 50% en las boletas para los sectores de bajos ingresos y propone la creación de un "Régimen Federal de Tarifa Diferenciada de Energía Eléctrica para el Norte Grande Argentino", cuyo objetivo es "garantizar a los usuarios residenciales de el acceso permanente al servicio esencial de energía eléctrica mediante tarifas adecuadas a las características climáticas, geográficas y socioeconómicas de la región en cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación, del derecho a la energía como derecho humano".

Se destacan, entre sus principales puntos, descuentos del 50% en las tarifas para los ingresos bajos y un 35% para ingresos medios y entidades sociales. Asimismo, que no haya tope de consumo subsidiado y límites a los aumentos: pueden superar salarios -de acuerdo al Coeficiente de Variación de Salarios- o precios mayoristas (IPIM). También contempla IVA 0% para quienes no tienen gas natural.

Ámbito