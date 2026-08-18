El Concejo activó la Comisión de Disciplina por la denuncia contra José García

La Comisión de Disciplina y Juicio Político se reunió este martes para analizar la presentación realizada por los concejales libertarios. El próximo encuentro será el lunes 24 de agosto.
Política18/08/2026

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La Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial del Concejo Deliberante comenzó este martes a analizar la presentación realizada por el bloque de La Libertad Avanza vinculada con el concejal José García, mencionado en una denuncia penal por los incidentes ocurridos el 6 de agosto frente a la Casa de la Libertad.

Durante la reunión, los presidentes de los bloques que integran la comisión fueron informados sobre el motivo de la convocatoria y recibieron una copia de la nota presentada por los concejales de LLA, junto con el material incorporado para su análisis.

Sus integrantes acordaron continuar con el análisis del material y fijaron una nueva reunión para el lunes 24 de agosto, a las 11.

jose garciaApuntan contra el concejal José García por los incidentes en la sede de LLA

El planteo había sido anticipado en el recinto por la presidenta del bloque libertario, Laura Jorge, quien solicitó la intervención de la comisión a raíz de la existencia de una denuncia penal en la que se menciona a García. Según explicó al realizar la presentación, la denuncia atribuye al concejal “conductas vinculadas con instigación, incitación a hechos de violencia, amenazas y daños” en relación con los incidentes registrados durante una manifestación frente a la sede libertaria.

Del encuentro participaron el presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, y representantes de los distintos bloques, entre ellos el propio José García y las concejales de La Libertad Avanza Laura Jorge Saravia y Erica Castro.

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