El Concejo activó la Comisión de Disciplina por la denuncia contra José García

La Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial del Concejo Deliberante comenzó este martes a analizar la presentación realizada por el bloque de La Libertad Avanza vinculada con el concejal José García, mencionado en una denuncia penal por los incidentes ocurridos el 6 de agosto frente a la Casa de la Libertad.

Durante la reunión, los presidentes de los bloques que integran la comisión fueron informados sobre el motivo de la convocatoria y recibieron una copia de la nota presentada por los concejales de LLA, junto con el material incorporado para su análisis.

Sus integrantes acordaron continuar con el análisis del material y fijaron una nueva reunión para el lunes 24 de agosto, a las 11.

El planteo había sido anticipado en el recinto por la presidenta del bloque libertario, Laura Jorge, quien solicitó la intervención de la comisión a raíz de la existencia de una denuncia penal en la que se menciona a García. Según explicó al realizar la presentación, la denuncia atribuye al concejal “conductas vinculadas con instigación, incitación a hechos de violencia, amenazas y daños” en relación con los incidentes registrados durante una manifestación frente a la sede libertaria.

Del encuentro participaron el presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, y representantes de los distintos bloques, entre ellos el propio José García y las concejales de La Libertad Avanza Laura Jorge Saravia y Erica Castro.