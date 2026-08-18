Julio Molina: “La gente está descreída de dirigentes políticos y sindicales”

En ‘Hablemos de política’, por Aries, el secretario General de la CTA Autónoma Salta, Julio Molina, analizó la actualidad política del país y brindó su visión respecto al sindicalismo en los días que corren.

“Hemos venido sufriendo la entrega de muchos derechos desde el principio, en diciembre del 23 se dejan sin efecto la Ley de Góndolas, Ley de Alquileres, Ley de Combustibles, por ejemplo”, indicó el dirigente, y añadió que la flexibilización de las leyes laborales se hizo con la complicidad de sindicatos y legisladores dialoguistas.

Para Molina, los diputados dialoguistas intentaron buscar recursos para la Provincia, recursos que, finalmente, nunca llegaron.

“Negociaron aprobar leyes que han traído desgracia para los trabajadores”, aseguró.

No obstante, el dirigente también apuntó contra los sindicatos dialoguistas que aceptaron las reformas que implican un retroceso para los trabajadores.

“No se pusieron a la altura de las circunstancias, ni dirigentes políticos ni sindicales; negociaron todas estas pérdidas por intereses personales. La gente está descreída de ambos. Hoy adolecemos de liderazgo”, sentenció Molina.