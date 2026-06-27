Salta y el riesgo sísmico: recomiendan informarse sin caer en alarmas

La tragedia provocada por el terremoto en Venezuela reabrió la preocupación por la actividad sísmica en distintas regiones de Sudamérica, incluida la provincia de Salta.

De acuerdo a reportes internacionales, el sismo ocurrido el 24 de junio en Venezuela dejó un saldo provisorio de cientos de muertos y miles de heridos, además de personas desaparecidas y tareas de rescate entre escombros.

Salta, una provincia con riesgo sísmico

En ese contexto, especialistas volvieron a señalar que Salta se encuentra dentro de las provincias argentinas con mayor exposición a fenómenos sísmicos, especialmente por la presencia de fallas geológicas activas en zonas como el Valle de Lerma, el sistema subandino y los Valles Calchaquíes.

Sin embargo, remarcan que un evento de gran magnitud no puede anticiparse con fecha, hora ni lugar exacto. Por eso, el mensaje central no debe ser el miedo, sino la prevención.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica ya indicó en informes anteriores que sectores de Salta corresponden a una zona de peligrosidad sísmica moderada a elevada, donde son frecuentes movimientos de baja y mediana magnitud que pueden ser percibidos por la población.

Qué hacer antes y durante un sismo

Desde Defensa Civil se recomienda que las familias organicen medidas básicas de autoprotección, conozcan la ubicación de llaves de paso de gas, agua y electricidad, y eviten mantener objetos pesados en altura.

También se aconseja contar con elementos básicos como botiquín, linterna, agua potable almacenada y extintor, además de identificar lugares seguros dentro y fuera de la vivienda.

Durante un sismo, la recomendación principal es mantener la calma, no correr, alejarse de ventanas, lámparas y objetos colgantes, y ubicarse debajo de una mesa o estructura firme si el lugar es seguro.

Si la persona se encuentra en la vía pública, debe alejarse de edificios altos, postes eléctricos, puentes y estructuras que puedan desprenderse. Después del movimiento, se aconseja cortar los servicios y dirigirse a espacios abiertos.

Prevención sin alarma

La información preventiva cobra especial importancia en una provincia con antecedentes sísmicos, pero los especialistas insisten en evitar lecturas alarmistas. El hecho de que Salta sea una zona sísmica no significa que pueda anticiparse una catástrofe inmediata.

La clave, según los organismos de emergencia, es sostener hábitos de prevención, revisar planes familiares y escolares, y conocer cómo actuar ante un eventual movimiento telúrico.