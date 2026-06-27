Colapinto mejoró sobre el final y terminó 14° en la última práctica del GP de Austria

George Russell fue el más rápido en la tercera práctica libre del Gran Premio de Austria de Fórmula 1, disputada este sábado en el circuito del Red Bull Ring.

Según informó TN, el piloto británico marcó el mejor registro de la FP3 y superó por apenas 0s038 a Kimi Antonelli, en una sesión muy ajustada de cara a la clasificación.

Lewis Hamilton también quedó cerca de la referencia, a una décima de los Mercedes, en una tanda que dejó diferencias mínimas entre los principales protagonistas.

Colapinto avanzó en el cierre

Franco Colapinto logró mejorar sobre el final de la práctica y terminó en el 14° puesto. El piloto argentino registró un tiempo de 1m08s394, que le permitió escalar posiciones en los últimos minutos.

La mejora final le dio al argentino una mejor ubicación en el clasificador antes de una clasificación clave para definir el orden de largada del Gran Premio de Austria.

Pérez quedó lejos

Sergio “Checo” Pérez no tuvo una buena sesión y cerró la tanda en la 19° posición, lejos de los tiempos de referencia.

Con estos resultados, la actividad continuará con la clasificación, donde los equipos buscarán ajustar el rendimiento tras la última prueba libre en Spielberg.