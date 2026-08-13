Cuti Romero deja Tottenham y es nuevo jugador de Atlético de Madrid a cambio de 40 millones de euros

Se confirmó que "Cuty" Romero será nuevo jugador de Atlético de Madrid. Tottenham Hotspur lo vende a cambio de 40 millones de euros, con bonos incluidos. A su vez, el defensor central tendrá un contrato por cinco temporadas.

Desde hace tiempo, pese a tener contrato vigente con la entidad londinense, se sabía que el zaguero surgido de las divisiones inferiores de Belgrano de Córdoba no estaba del todo cómodo en Inglaterra. Inclusive, la pésima campaña de Tottenham, tuteándose hasta el final con el descenso, no hizo más que agravar esta situación.

Romero, de 28 años de edad, también había vestido las camisetas de Genoa y Atalanta a lo largo de su trayectoria como futbolista profesional. Había desembarcado en Tottenham a mediados de 2021, completando cinco temporadas. Allí supo ser parte de un momento histórico, gritando campeón en la UEFA Europa League en 2025.

De esta manera, Romero, 58 veces internacional con La Albiceleste, tendrá un contrato con Atlético de Madrid hasta 2031. En el Colchonero será compañero de otros dos argentinos como Julián Álvarez y Giuliano Simeone, quienes, al igual que él, estuvieron representando al combinado dirigido por Lionel Scaloni en la pasada Copa del Mundo.