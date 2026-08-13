Clásico con visitantes: Los precios de las entradas para Central Norte-Gimnasia y Tiro

Central Norte y Gimnasia y Tiro se preparan para una nueva edición del clásico salteño, que tendrá un condimento especial: el partido contará con público visitante, luego de que el Ministerio de Seguridad diera el visto bueno para el operativo correspondiente.

El encuentro, correspondiente a la fecha 25 de la Primera Nacional, se disputará a las 17 horas y tendrá como árbitro al santafesino Maximiliano Manduca.

Los precios, a confirmar

En las próximas horas se darán a conocer oficialmente los valores de las entradas, especialmente para los hinchas visitantes. De acuerdo con los valores que se manejan de manera estimativa, para la parcialidad de Gimnasia y Tiro la entrada popular tendría un costo de $40.000, mientras que la platea rondaría los $60.000.

Para el público local de Central Norte, en tanto, los valores estimados serían de $28.000 para la popular y $40.000 para la platea.

También se espera que en las próximas horas se informen los precios y las condiciones de ingreso para los socios de Central Norte.

500 lugares para los hinchas del Albo

El operativo contempla un cupo de 300 entradas populares y 200 plateas para los hinchas de Gimnasia y Tiro, quienes serán ubicados en el sector norte de la tribuna popular.

Además, un sector de la platea estará destinado exclusivamente a la parcialidad visitante, con el objetivo de garantizar la separación de ambas hinchadas y el normal desarrollo del operativo de seguridad.

De esta manera, después de varias jornadas sin presencia visitante, Central Norte y Gimnasia y Tiro volverán a disputar el clásico con las dos hinchadas, en un partido que promete un marco especial y que tendrá en juego tres puntos importantes en la recta final del campeonato.

Central Norte será local ante Gimnasia y Tiro, el domingo a las 17, con Maximiliano Manduca como juez principal.