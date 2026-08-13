Fluminense despidió a Luis Zubeldía en medio de la serie de Copa Libertadores con Independiente Rivadavia

En horas de la mañana de este jueves, el "Tricolor" anunció el despido del conductor táctico tras el empate con la "Lepra", que prolongó la racha negativa de la entidad, que hace siete partidos no gana y sumó la eliminación de la Copa de Brasil.

"Fluminense FC informa que Luis Zubeldía no está más al frente del comando técnico del equipo. También dejan el club los auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo y Alejandro Escobar y el preparador físico Lucas Vivas", anunció la entidad en redes sociales.

En conjunto, marcó que "Marcão pasa a dirigir al equipo en el partido contra el Palmeiras, el próximo sábado (15/08), en el Maracanã, por el Campeonato Brasileño", dejando la puerta abierta al reemplazo con vistas al cotejo de vuelta en Argentina contra Independiente Rivadavia.