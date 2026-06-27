Argentina busca cerrar la fase de grupos con otro triunfo: hora, TV y probable formación ante Jordania

La Selección Argentina enfrentará este sábado a Jordania desde las 23 (hora argentina) en el Dallas Stadium, por la tercera y última fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Con el primer puesto asegurado

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega con la clasificación y el liderazgo del grupo ya garantizados, luego de vencer 3-0 a Argelia y 2-0 a Austria en las dos primeras presentaciones.

Con ese panorama, el entrenador optó por preservar a varios habituales titulares de cara a la fase eliminatoria, donde el margen de error desaparece.

Uno de los nombres que comenzará el partido en el banco de suplentes será Lionel Messi. Scaloni confirmó que el capitán descansará de arranque para administrar las cargas físicas, aunque ingresaría durante el segundo tiempo.

Un equipo alternativo y el próximo rival definido

La probable formación de Argentina sería con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso o Valentín Barco; Nicolás Paz y Julián Álvarez.

El encuentro marcará además el primer enfrentamiento oficial de la historia entre Argentina y Jordania.

Más allá del resultado de esta noche, la Albiceleste ya conoce su camino en la fase eliminatoria: el viernes 3 de julio enfrentará a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, por los 16avos de final del Mundial.

El partido podrá verse en Argentina por TyC Sports, Telefe, TV Pública y DSports, mientras que también estará disponible por streaming a través de Disney+ Premium, Paramount+ y TyC Sports Play.