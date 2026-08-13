El salteño Carlos Rivero, de Gimnasia y Tiro a ser convocado a la Selección Argentina

El básquet salteño vuelve a ser protagonista a nivel nacional y esta vez con una noticia que marca un antes y un después. Carlos Rivero fue convocado a la preselección de la Selección Argentina mayor, que se prepara para afrontar una nueva ventana de los Clasificatorios FIBA rumbo al Mundial de Qatar 2027.

El ala pivote salteño, de 22 años y 2,07 metros, fue incluido por el entrenador Pablo Prigioni dentro de una nómina de 24 jugadores que comenzarán a trabajar de cara a los compromisos ante Puerto Rico y Canadá.

La convocatoria llega apenas unas semanas después de que Rivero protagonizara otro momento histórico para el deporte de Salta. El jugador surgido de Gimnasia y Tiro fue parte del plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia que se consagró campeón de la Liga Nacional 2025/26 y se convirtió en el primer basquetbolista salteño en levantar el máximo trofeo del básquet argentino.

De Salta a la Selección

La historia de Rivero comenzó en el básquet salteño, donde dio sus primeros pasos antes de continuar su desarrollo y llegar a la elite nacional. Su crecimiento en Gimnasia de Comodoro Rivadavia lo llevó a convertirse en una pieza importante de un equipo que terminó conquistando su segundo título de Liga Nacional.

Ahora, apenas con 22 años, recibió el reconocimiento más importante de su carrera: ser tenido en cuenta por la Selección Argentina mayor.

Rivero deberá presentarse junto al resto de los preseleccionados para iniciar los entrenamientos el 14 de agosto, donde Prigioni evaluará a los jugadores antes de definir el plantel definitivo.

Argentina afrontará una nueva ventana de los Clasificatorios al Mundial 2027. El conjunto nacional recibirá a Puerto Rico el 27 de agosto en Mar del Plata y posteriormente visitará a Canadá el 31 de agosto en Quebec.

Un salteño que sigue haciendo historia

La carrera de Carlos Rivero atraviesa un momento extraordinario. Primero llegó el título de Liga Nacional, convirtiéndose en el primer salteño campeón de la máxima categoría. Ahora, la camiseta celeste y blanca aparece en el horizonte.

La convocatoria no significa todavía que Rivero tenga asegurado un lugar en el plantel definitivo, pero sí representa un reconocimiento enorme para el jugador y para el básquet salteño.jugo en salta basket

De las canchas de Salta al campeón de la Liga Nacional. Y ahora, con la Selección Argentina golpeando la puerta. Carlos Rivero va por otro capítulo histórico.

El salteño fue incluido por Pablo Prigioni en la preselección para la cuarta ventana de los Clasificatorios al Mundial 2027. Con 22 años, viene de convertirse en el primer jugador nacido en Salta en conquistar la Liga Nacional de Básquet.

El básquet salteño vuelve a ser protagonista a nivel nacional y esta vez con una noticia que marca un antes y un después. Carlos Rivero fue convocado a la preselección de la Selección Argentina mayor, que se prepara para afrontar una nueva ventana de los Clasificatorios FIBA rumbo al Mundial de Qatar 2027.

El ala pivote salteño, de 22 años y 2,07 metros, fue incluido por el entrenador Pablo Prigioni dentro de una nómina de 24 jugadores que comenzarán a trabajar de cara a los compromisos ante Puerto Rico y Canadá.

La convocatoria llega apenas unas semanas después de que Rivero protagonizara otro momento histórico para el deporte de Salta. El jugador surgido de Gimnasia y Tiro fue parte del plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia que se consagró campeón de la Liga Nacional 2025/26 y se convirtió en el primer basquetbolista salteño en levantar el máximo trofeo del básquet argentino.