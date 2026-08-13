Gerónimo Rulli fue presentado como nuevo arquero del Manchester City

Gerónimo Rulli fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Manchester City. El arquero argentino de 34 años firmó contrato por dos años con el equipo inglés y tendrá su primera experiencia en la Premier League tras su reciente paso por Olympique de Marsella. “Llegué para defender al mejor club del mundo”, dijo el guardametas que viene de ser parte de la nómina de la Selección en el Mundial 2026.