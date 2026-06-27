Dib Ashur defendió el proyecto salteño para modificar la Ley de Coparticipación

En la ciudad de Salta se desarrollaron las V Jornadas de Derecho Previsional, bajo el lema "Seguridad Social y federalismo: crisis del sistema y desafíos del ejercicio profesional en la defensa de los derechos previsionales". Durante tres jornadas, profesionales del derecho, integrantes del Poder Judicial y representantes de instituciones vinculadas a la seguridad social analizaron los desafíos actuales del sistema previsional y el rol de la abogacía en la defensa de los derechos previsionales.

En la jornada de cierre, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, participó en representación del Gobierno de la Provincia con una exposición sobre Coparticipación Federal, en la que planteó la necesidad de avanzar hacia un nuevo esquema de distribución de recursos que fortalezca el federalismo y contribuya a reducir las asimetrías regionales.

Durante su presentación, el funcionario desarrolló los principales conceptos del libro "Propuesta para un Nuevo Régimen de Coparticipación Federal: Grados equivalentes de Desarrollo y Calidad de Vida con Criterios Objetivos de Reparto e Igualdad de Oportunidades", elaborado por el equipo técnico del Ministerio de Economía y Servicios Públicos. La publicación propone una alternativa para avanzar en el cumplimiento del mandato constitucional de sancionar una nueva ley de coparticipación basada en criterios objetivos, equitativos y solidarios.

Dib Ashur explicó que la propuesta busca generar un desarrollo más equilibrado entre las provincias, promoviendo la igualdad de oportunidades para todos los argentinos.

En ese sentido, destacó que el actual esquema presenta fuertes desigualdades territoriales y que resulta necesario avanzar hacia un modelo que contemple indicadores objetivos vinculados al desarrollo humano, la infraestructura, la población y las necesidades de cada región.

Asimismo, remarcó que la iniciativa impulsada por Salta se apoya en cuatro pilares: una nueva ley de coparticipación con criterios objetivos; inversiones estratégicas en infraestructura para integrar el territorio; el fortalecimiento de sectores productivos como la minería, la agroindustria, la economía del conocimiento, el turismo y las energías renovables; y el desarrollo del capital humano a través de la educación y la formación para el empleo.

Las Jornadas constituyeron un espacio de análisis e intercambio sobre los principales desafíos que enfrenta el sistema previsional argentino, promoviendo el diálogo entre especialistas y actores institucionales para fortalecer la seguridad social y la defensa de los derechos previsionales desde una perspectiva federal.