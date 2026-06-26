Emergencia vial y fronteras: la agenda que impulsó Salta en el Parlamento del Norte Grande

El vicegobernador Antonio Marocco participó en Santiago del Estero de la 58° Reunión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino, que volvió a reunir a representantes legislativos de las diez provincias del NOA y el NEA en torno a una agenda común de integración, federalismo y desarrollo regional.

“El Norte Grande tiene una voz propia, una agenda concreta y una responsabilidad histórica: seguir trabajando unidos para que nuestras provincias tengan las mismas oportunidades de desarrollo que el resto del país”, sostuvo el vicegobernador.

La apertura estuvo encabezada por el presidente del Parlamento del Norte Grande y vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder; el vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis; la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera; el vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo; la presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco, Carmen Delgado; el presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Eduardo Tassano; y el presidente provisorio de la Cámara de Senadores de Catamarca, Ramón Figueroa Castellanos.

También participó como invitada especial la presidenta del Foro de Vicegobernadores de la República Argentina y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, quien destacó la importancia de construir un federalismo sostenido en provincias autónomas y con capacidad real de decisión.

En ese marco, planteó críticas a la actual administración nacional y sostuvo que el Norte Grande defiende un principio central: que el federalismo no es un gasto, sino una condición indispensable para el desarrollo equilibrado de la Argentina.

Durante la apertura también hizo uso de la palabra el senador nacional y exgobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, quien remarcó la importancia política e institucional de sostener espacios de articulación regional frente a las desigualdades históricas que afectan al norte argentino.

La representación salteña estuvo integrada, además de Marocco, por el senador Manuel Pailler; los diputados Nicolás Taibo, Fabio López y Héctor Vargas; y el secretario parlamentario Marcelo Herrera.

Previo al inicio del tratamiento de proyectos tuvo lugar una exposición de representantes del sector turístico de las provincias del Norte Grande.

En ese marco, por Salta hizo uso de la palabra el subsecretario de Desarrollo Turístico, Alejandro Romero, quien expuso un diagnóstico sobre la situación que atraviesa la actividad. Señaló la que las jurisdicciones provinciales vienen trabajando para fomentar el diálogo permanente entre el sector público y privado, mejorar la conectividad de los destinos, diseñar iniciativas de reducción impositiva para el sector hotelero y gastronómico, seguir implementando estrategias de promoción para generar aún más demanda y sostener el turismo interno como motor de las economías regionales.

Uno de los ejes centrales del plenario fue el tratamiento de proyectos presentados por legisladores salteños, vinculados a temas estratégicos para la provincia y la región. Entre ellos, se abordaron iniciativas para mejorar la infraestructura y el funcionamiento de los pasos legales de frontera, mediante la intervención del Poder Ejecutivo Nacional, Cancillería y los organismos competentes, con el objetivo de fortalecer los controles, agilizar trámites migratorios y evitar congestionamientos en zonas limítrofes.

En la misma línea, Salta impulsó un proyecto para que los legisladores nacionales trabajen en la modificación o elaboración de una nueva ley destinada a regular las economías de frontera, atendiendo la situación de los pueblos limítrofes afectados por el contrabando y el comercio ilegal. La iniciativa apunta a proteger la actividad comercial formal, el empleo y la competitividad de las comunidades fronterizas.

Otro de los proyectos salteños planteó la necesidad de que los legisladores nacionales declaren la emergencia vial, ante el deterioro de la infraestructura y la necesidad de garantizar rutas en condiciones para la conectividad, el transporte y la producción. La situación vial constituye uno de los reclamos permanentes de las provincias del Norte Grande, por su impacto directo en los costos logísticos, la seguridad y las posibilidades de desarrollo.

En materia energética, la Legislatura de Salta presentó una iniciativa para que los legisladores nacionales impulsen el tratamiento de un proyecto de ley que establezca una tarifa diferencial de energía eléctrica por altas temperaturas, contemplando las condiciones climáticas de las provincias del Norte Grande. El planteo se enmarca en el reclamo histórico de la región frente a las asimetrías tarifarias y los mayores consumos derivados de las características ambientales del norte argentino.

También se trató un proyecto salteño referido a la situación del PAMI, solicitando al Poder Ejecutivo Nacional y a las autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados la urgente restitución y actualización de los valores de honorarios y aranceles de profesionales de la salud y prestadores que brindan atención a sus afiliados.

En ese mismo ámbito, se incorporó una recomendación para que la Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande evalúe invitar a una próxima reunión a autoridades nacionales y regionales de ANSES, a fin de abordar temas vinculados a la seguridad social, la atención territorial y las demandas que atraviesan jubilados, pensionados y beneficiarios de la región.

Entre las iniciativas vinculadas al turismo y la identidad local, se destacó el proyecto para declarar de interés del Parlamento del Norte Grande la representación de Cachi en la convocatoria nacional al certamen mundial “Best Tourism Villages”, organizado por ONU Turismo. La propuesta busca acompañar el posicionamiento internacional de uno de los destinos más representativos de Salta, poniendo en valor su patrimonio cultural, paisajístico y comunitario.

Asimismo, se trató un proyecto salteño para promover espacios de análisis y difusión sobre los principios contenidos en la Encíclica “Magnifica Humanitas” de Su Santidad León XIV, especialmente en relación con el desarrollo ético de la inteligencia artificial, la protección de la dignidad humana, la inclusión digital y el uso de las nuevas tecnologías al servicio del bien común.

Actividades previas al plenario

Durante la jornada previa, Marocco también participó de la reunión de la Mesa Ejecutiva de vicegobernadores del Parlamento del Norte Grande, instancia en la que se abordaron temas centrales de la agenda regional y se recibió a trabajadores del Sindicato de Trabajadores de Vialidad, quienes plantearon su preocupación por la situación del organismo y la infraestructura vial nacional.

En ese marco, además, se presentó el libro Argentina Sustentable: El Norte Grande, impulsado por la Fundación ProYungas. Se trata de una obra colaborativa de más de 500 páginas que expone el potencial productivo, social y ambiental de la región, con una mirada integral sobre sus recursos, desafíos y oportunidades de desarrollo.

Posteriormente, los vicegobernadores fueron recibidos en Casa de Gobierno por el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, en una reunión institucional que reafirmó la importancia de seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre las provincias del Norte Grande.

