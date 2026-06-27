Clima en Salta: mañanas frías, sol y máximas en ascenso durante el fin de semana

La ciudad de Salta atraviesa un fin de semana con mañanas frías, presencia de sol y temperaturas máximas en leve ascenso, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Para este sábado 27 de junio, el organismo nacional informó una mínima de 0°C y una máxima de 17°C en la Capital salteña. A las 8, la temperatura registrada era de 1,9°C, con cielo ligeramente nublado, humedad del 96%, viento en calma y visibilidad de 15 kilómetros.

Según el SMN, durante la mañana el cielo se mantendrá algo nublado, mientras que por la tarde y la noche se prevé nubosidad parcial. No se esperan lluvias para la jornada.

El dato central es que, pese al frío intenso del amanecer, el sol permitirá una recuperación de la temperatura durante el día, con una máxima que alcanzaría los 17°C.

Para el domingo, el pronóstico anticipa una mínima de 5°C y una máxima de 15°C. La jornada comenzará con cielo mayormente nublado, pero luego se espera una mejora de las condiciones, con cielo parcialmente nublado durante la tarde y despejado hacia la noche.

De acuerdo al organismo nacional, tampoco se prevén precipitaciones para el domingo en Salta Capital. Los vientos serán leves a moderados, con dirección predominante del sector sur y norte según el momento del día.

Pronóstico extendido

En el inicio de la próxima semana, las temperaturas seguirán en ascenso. Para el lunes se espera una mínima de 4°C y una máxima de 14°C, mientras que el martes la mínima será de 3°C y la máxima alcanzará los 16°C.

El miércoles se prevé una mínima de 3°C y una máxima de 13°C; el jueves, una mínima de 2°C y máxima de 5°C; y el viernes, una mínima de 1°C con máxima de 6°C, según el pronóstico extendido del SMN.