El informe preliminar de la autopsia realizada a Ernestina Pais determinó que la periodista y conductora falleció a causa de un traumatismo encefalocraneal grave.
Murió Ernestina Pais: el auto en el que viajaba fue arrollado por un tren
Argentina26/06/2026
La conductora tenía 54 años. Investigan las circunstancias en las que ocurrió el accidente.
La conductora televisiva Ernestina Pais murió este viernes luego de que el auto que manejaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro.
Según se informó, la mujer conducía un Honda Civic cuando intentó cruzar las vías en la intersección de Sáenz Peña y El Cano con la barrera baja, momento en el que el vehículo fue embestido.
El impacto se produjo sobre el lateral del conductor y provocó su fallecimiento en el acto.
En el lugar trabajaron bomberos, peritos y personal policial, mientras la investigación quedó a cargo de la UFI de Martínez.
Información de Infobae.
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