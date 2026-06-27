Pasos fronterizos: cuáles están habilitados y cuáles presentan restricciones este sábado

Los principales pasos fronterizos que conectan a Salta con Bolivia, Chile y Paraguay operan este sábado 27 de junio con distintos niveles de normalidad, según el parte difundido por los organismos de control.

Demoras y restricciones en algunos cruces

El paso Aguas Blancas–Bermejo permanece habilitado durante las 24 horas, aunque se recomienda prever demoras por los controles de Gendarmería Nacional. La misma situación se registra en el servicio de Puerto Chalanas, donde además se reforzó la presencia de organismos de seguridad.

En tanto, el Paso de Jama funciona de manera parcial entre las 9 y las 19 debido a la inestabilidad meteorológica en la cordillera, con posibilidad de cortes preventivos. Por su parte, el Paso Sico también permanece habilitado de 9 a 19 para todo tipo de vehículos, aunque se solicita transitar con precaución por la Ruta Nacional 51 debido a trabajos de Vialidad Nacional y a una atención limitada por inconvenientes eléctricos.

Qué pasos están habilitados

Operan con normalidad las 24 horas los pasos Salvador Mazza–Yacuiba y El Condado–La Mamora, mientras que el paso Misión La Paz–Pozo Hondo se encuentra habilitado entre las 7 y las 20.

La única excepción es el Paso Socompa, que permanece cerrado. El informe también advierte sobre temperaturas bajo cero y condiciones de frío extremo en los pasos cordilleranos, especialmente en Jama y Sico.

Por otra parte, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad, de acuerdo con el parte oficial.