Flybondi canceló otro vuelo desde Salta y complica a pasajeros rumbo a Buenos Aires

Imagen generada con IA

Un nuevo vuelo de Flybondi aparece como cancelado en la programación oficial de partidas del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, en Salta.

De acuerdo a la información publicada por Aeropuertos Argentina, este sábado 27 de junio figura cancelado el vuelo FO 5163, que tenía horario de salida a las 20:40 con destino a Ezeiza.

Una cancelación más en la grilla

Mientras otros vuelos hacia Aeroparque, Córdoba, Rosario, Neuquén, Mendoza y Lima figuran en horario, preembarque o despegados, el servicio de Flybondi aparece marcado en rojo como cancelado.

La situación vuelve a generar preocupación entre los usuarios, especialmente por las dificultades que provoca una cancelación aérea: reprogramaciones, pérdida de conexiones, gastos imprevistos y cambios forzados en los planes de viaje.