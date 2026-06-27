Rutas en Salta: piden circular con mucha precaución por neblinas, baches y trabajos viales

Las rutas nacionales y provinciales de Salta se encuentran transitables este sábado 27 de junio, aunque con pedido de circular con mucha precaución por neblinas matinales en distintos sectores, según el informe de la Subsecretaría de Defensa Civil.

Rutas nacionales con advertencias

En el departamento Orán, la Ruta Nacional 34 se encuentra transitable con precaución, especialmente en el tramo Pichanal–Embarcación, donde se advierte por baches de grandes dimensiones, animales sueltos y banquina irregular. También se pide atención en el empalme con la Ruta Nacional 50 por tránsito de camiones y falta de mantenimiento por sectores.

La Ruta Nacional 50 también está transitable con precaución, aunque presenta tránsito a media calzada a la altura del río Pescado, en el kilómetro 42, con trabajos de mantenimiento y controles de Gendarmería Nacional.

En San Martín, la Ruta Nacional 34 requiere especial atención entre Embarcación y General Enrique Mosconi, y también entre Tartagal y Salvador Mazza, por baches, animales sueltos, calzada irregular, demarcación deficiente y falta de mantenimiento.

Neblinas, obras y caminos de cornisa

En el departamento Metán, la Ruta Nacional 9/34 se encuentra transitable con mucha precaución por probabilidad de neblina. Además, hay arreglos de Vialidad Nacional entre Rosario de la Frontera y Metán, y trabajos de bacheo entre los kilómetros 1438 y 1440.

En Cafayate, la Ruta Nacional 68 está transitable con mucha precaución, con presencia de Policía y Seguridad Vial, lo que puede generar demoras. También se advierte por calzada irregular entre La Merced y La Viña, y por posibles deslizamientos en el tramo Garganta del Diablo–Cafayate.

La Ruta Nacional 40 presenta maquinaria pesada en distintos tramos, con tareas de limpieza, desmalezado y perfilado de banquinas. Se solicita respetar la señalización provisoria, especialmente en los tramos Cachi–Payogasta, La Poma–Abra del Acay y Quebrada de las Flechas–Angastaco.

En Los Andes, la Ruta Nacional 51 está transitable con mucha precaución por vientos moderados a fuertes, calzada irregular, baches y banquinas sin demarcación en distintos sectores. En el tramo San Antonio de los Cobres–Paso de Sico hay maquinaria pesada trabajando en badenes con sedimentos.

Provinciales: circular con vehículos adecuados

En rutas provinciales también se solicita precaución. La Ruta Provincial 33, que atraviesa Chicoana y Rosario de Lerma, está transitable con mucha precaución, con advertencias por neblina y escarcha en horas de la mañana y al atardecer. Se recomienda circular entre las 9 y las 16, y respetar la velocidad máxima de 60 km/h en el Parque Nacional Los Cardones.

En Cafayate y los Valles Calchaquíes, varias rutas provinciales presentan calamina, pozos, pedregullo, zanjas y bancos de arena. En algunos tramos, como Seclantás–Luracatao y Los Colorados, se recomienda circular con vehículos altos o 4x4.

El informe aclara que el estado de las rutas puede modificarse de acuerdo a las condiciones meteorológicas, por lo que se recomienda consultar información actualizada antes de viajar.