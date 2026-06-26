“Una paradita, quién dice”: Salta se ilusiona por una posible visita del Papa León XIV

En diálogo con Pelo y Barba, por Aries, el párroco y vocero oficial del Arzobispado de Salta, Oscar Ossola se refirió a la posible visita del Papa León XIV a la Argentina y no descartó que Salta pueda ilusionarse con una escala del pontífice.

Ossola aclaró que no existe confirmación oficial sobre una visita a la provincia, pero mencionó que en los últimos días circularon señales sobre un eventual viaje del Papa a la región.

Según relató, el obispo castrense argentino, José Santiago Olivera, dijo públicamente que el pontífice le manifestó su deseo de visitar Perú, Argentina y Uruguay en noviembre.

“Son indicios de que parece que viene firme”, señaló Ossola.

En ese marco, el sacerdote planteó que, si León XIV llega desde Perú hacia Argentina, Salta podría aparecer como una escala posible antes de Buenos Aires.

Ossola también mencionó a Santiago del Estero como otro destino probable por su condición de diócesis primada de la Argentina.

De todos modos, insistió en que por ahora se trata de conversaciones e hipótesis, no de una agenda confirmada por el Vaticano.