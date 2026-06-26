Venezuela no deja de temblar: registraron 214 réplicas desde el terremoto del miércoles

El periodista Víctor Gómez habló por Aries desde Caracas y describió la crítica situación que atraviesa Venezuela tras los dos terremotos que afectaron principalmente a la capital y al estado La Guaira.

Según relató, ya pasaron más de 36 horas desde los sismos y el panorama continúa siendo alarmante. “La situación es muy complicada a medida que siguen pasando las horas”, expresó.

Gómez indicó que, de acuerdo al último parte oficial informado por las autoridades venezolanas, se confirmaron al menos 580 muertos y cerca de 2.980 heridos.

Sin embargo, advirtió que una de las mayores preocupaciones está puesta en la cantidad de personas desaparecidas. Según explicó, dos plataformas digitales creadas para registrar búsquedas de familiares suman decenas de miles de reportes.

“Estamos hablando de más de 40.000 personas desaparecidas entre Caracas y el estado La Guaira”, señaló.

El periodista contó que se encuentra en Caracas, a unos 7 u 8 kilómetros de uno de los edificios que colapsó. Recordó que el sismo ocurrió durante un día festivo en Venezuela y mientras muchas personas se encontraban en sus casas, centros comerciales o en La Guaira.

“Lo que nos dio tiempo fue tomarnos de la mano y colocarnos debajo de un marco de la puerta. El apartamento se empezó a mover de una manera que parecía que el edificio se caía”, relató.

Gómez explicó que La Guaira es actualmente una de las zonas más afectadas. Según dijo, no cuenta con energía eléctrica ni agua potable, y el acceso se volvió complejo por los daños ocasionados.

También informó que al menos cinco hospitales en Caracas sufrieron daños y fueron cerrados de manera preventiva. En La Guaira, la situación sanitaria es más delicada por la menor cantidad de centros de atención disponibles.

El periodista señaló además que comenzaron a llegar rescatistas y ayuda internacional desde países como El Salvador, México, Estados Unidos, Suiza y Argentina. “Se está requiriendo mucha maquinaria pesada, porque hablamos de edificios de 15 o 20 pisos y todo ese escombro está encima de posibles sobrevivientes”, advirtió.

Gómez agregó que la emergencia continúa porque la actividad sísmica no cesó desde el primer movimiento registrado el miércoles.

Según precisó, hasta las 8 de la mañana de este viernes las autoridades habían contabilizado 214 réplicas, una situación que mantiene en alerta a la población y complica las tareas de rescate en las zonas más afectadas.