Se eleva a 589 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

La cifra de muertos por los dos potentes terremotos que golpearon el miércoles a Venezuela trepó a 589 , informó la presidenta Delcy Rodríguez .

“Lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas”, dijo Rodríguez durante una reunión con altos mandos militares y civiles venezolanos transmitida por la televisión estatal. El balance oficial anterior había sido de 235 muertos.

Por su parte, Estados Unidos anunció el despliegue de fuerzas militares para apoyar las operaciones de socorro, luego de que las autoridades interinas solicitaran asistencia. En paralelo, el Departamento del Tesoro flexibilizó las sanciones contra Venezuela al autorizar de forma temporal las transacciones vinculadas con la ayuda humanitaria destinada al país.

Durante la madrugada comenzó a llegar la ayuda internacional al país y se espera que en las próximas horas arriben más insumos en aviones sanitarios para asistir a las víctimas. Además, rescatistas de diversos países iniciarán este viernes las tareas de búsqueda, localización y rescate de personas y mascotas en las zonas afectadas.