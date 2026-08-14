EEUU presiona a Argentina para limitar el avance chino en Vaca Muerta

El gobierno de Estados Unidos elevó la presión sobre Argentina para limitar la participación de empresas chinas en sectores estratégicos vinculados con Vaca Muerta, en medio de la disputa global entre Washington y Beijing por recursos, tecnología e infraestructura.

El planteo fue realizado por el embajador estadounidense Peter Lamelas durante el AmCham Energy Summit 2026. El diplomático advirtió sobre los riesgos que, según Washington, implica la presencia de compañías chinas en áreas relacionadas con la energía y el manejo de información sensible.

Uno de los principales argumentos de Estados Unidos está vinculado con la seguridad de los datos. Lamelas sostuvo que las empresas chinas están sujetas a las exigencias del Estado de ese país y consideró que esa situación podría generar preocupación entre inversores estadounidenses y de otras naciones.

El reclamo tiene como escenario central a Vaca Muerta, uno de los principales activos energéticos de Argentina y una pieza clave para aumentar las exportaciones de petróleo y gas. Washington busca que el país priorice empresas provenientes de naciones consideradas aliadas en sectores críticos.

Lamelas también cuestionó posibles acuerdos tecnológicos con compañías como Huawei. Por el momento, Argentina no prohibió la participación de empresas chinas en Vaca Muerta, por lo que las declaraciones representan una señal de presión diplomática en una disputa geopolítica que coloca al país entre sus vínculos comerciales con Estados Unidos y China.