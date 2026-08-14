Japón bajo el agua: lluvias récord, muertos y miles de pasajeros varados

Una intensa tormenta provocó graves inundaciones en la prefectura de Chiba, al este de Japón y cerca de Tokio, donde las autoridades reportaron al menos seis personas fallecidas, además de heridos y desaparecidos.

Las precipitaciones superaron los 360 milímetros en 24 horas en algunos sectores, lo que provocó desbordes, calles completamente anegadas y un fuerte riesgo de deslizamientos. La Agencia Meteorológica de Japón emitió su nivel máximo de alerta para las zonas más afectadas.

Más de 400.000 personas recibieron recomendaciones u órdenes de evacuación ante el avance del agua. Algunas de las víctimas quedaron atrapadas en vehículos o fueron encontradas en sectores inundados, mientras los equipos de emergencia continuaban con las tareas de búsqueda y asistencia.

El temporal también golpeó los servicios básicos. Más de 22.000 hogares quedaron sin electricidad, mientras cuadrillas trabajaban para restablecer el suministro en las áreas afectadas.

Las complicaciones alcanzaron además al transporte. En el Aeropuerto Internacional de Narita, alrededor de 7.000 pasajeros quedaron varados durante la noche debido a la interrupción de trenes y colectivos. Varias rutas y líneas ferroviarias permanecieron suspendidas o con fuertes demoras.

Aunque las lluvias comenzaron a disminuir, las autoridades mantienen la alerta por posibles nuevas inundaciones y deslizamientos de tierra. Los equipos de emergencia continúan trabajando para asistir a los damnificados y normalizar los servicios en una de las zonas más pobladas y conectadas de Japón.