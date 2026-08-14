Brasil activa la Ley de Reciprocidad por los nuevos aranceles de Estados Unidos

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva inició formalmente el proceso para aplicar la Ley de Reciprocidad Económica frente a los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a productos brasileños, aunque por el momento evitó avanzar con represalias comerciales inmediatas.

La decisión contempla la apertura de consultas diplomáticas con Washington. La Cámara de Comercio Exterior de Brasil (Camex) comenzó a evaluar las medidas adoptadas por la administración de Donald Trump, mientras la Cancillería brasileña notificará formalmente a Estados Unidos e intentará abrir una instancia de negociación.

La disputa se profundizó después de que Washington aplicara un arancel adicional del 25% sobre distintos productos brasileños, al que se sumó otra sobretasa del 12,5%. En determinados casos, las cargas alcanzan el 37,5%. Brasil calificó esas medidas como “injustificadas y arbitrarias”.

La Ley de Reciprocidad habilita al gobierno brasileño a aplicar respuestas proporcionales que pueden incluir nuevos aranceles, restricciones a importaciones, inversiones u otras concesiones comerciales. Sin embargo, Lula busca evitar por ahora una escalada y utiliza el mecanismo como herramienta de presión frente a Washington.

Brasil también llevó la disputa ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Mientras avanzan las consultas, el Gobierno evalúa el impacto de los aranceles sobre sus exportaciones y mantiene abierta la posibilidad de aplicar contramedidas si fracasa la negociación.