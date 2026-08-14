Corea del Norte endurece su postura ante los ejercicios militares conjuntos

Corea del Norte volvió a elevar la tensión en la península coreana y advirtió que responderá con un “nuevo nivel de disuasión” a los ejercicios militares conjuntos que Estados Unidos y Corea del Sur realizarán entre el 17 y el 27 de agosto.

Las maniobras, denominadas Ulchi Freedom Shield, contarán con decenas de miles de efectivos, además de personal y equipamiento militar estadounidense, surcoreano y de integrantes del Comando de Naciones Unidas.

El régimen de Kim Jong-un rechazó el argumento de Washington y Seúl de que los ejercicios tienen carácter defensivo. El Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano los calificó como un “ensayo para una guerra de agresión” y sostuvo que representan una amenaza directa para su seguridad.

Pyongyang también cuestionó el acercamiento militar entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón y anticipó que responderá a cualquier incremento de las amenazas con un fortalecimiento equivalente de sus capacidades militares.

La advertencia llega después de que Corea del Norte realizara dos lanzamientos de misiles balísticos en menos de una semana. El último ocurrió el 12 de agosto y recorrió más de 700 kilómetros antes de caer en el mar de Japón.

Aunque por ahora no existen señales de un enfrentamiento armado inmediato, el cruce de amenazas y los recientes ensayos misilísticos vuelven a colocar a la península coreana en el centro de la atención internacional.