Crisis: Argentina pierde más de 100 mil turistas internacionales en mayo

Las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirman una tendencia alarmante para la economía local: el desplome del turismo internacional en Argentina. El pasado mes de mayo de 2026, el país registró el ingreso de apenas 379.900 turistas extranjeros. Esta cifra palidece al contrastarla con el esplendor de mayo de 2023, cuando el suelo argentino recibió a 483.600 turistas internacionales. En tres años, el país ha perdido el pulso de más de 103.000 viajeros de pernocte mensuales, una sangría que expone la pérdida de competitividad frente a otros destinos de la región y el encarecimiento en dólares de los servicios turísticos locales.

El oasis de 2023 vs. la apatía de 2026

La radiografía del año 2023 muestra una Argentina que funcionaba como un imán para el mundo. Impulsado por un exitoso plan de posicionamiento y promoción turística complementada con una brecha cambiaria favorable, el turismo receptivo vivía una época de oro. Si se compara aquel mayo de 2023, a los casi medio millón de turistas se sumaba una marea de 509.000 excursionistas diarios, consolidando un total de 992.500 visitantes no residentes que dinamizaban el comercio, la hotelería y la gastronomía de frontera.

Este éxito no era casualidad. Durante ese período de 2023, el país desplegaba una agresiva estrategia de posicionamiento internacional. Argentina era protagonista en las principales ferias del mundo, se firmaban acuerdos de conectividad aérea clave y se multiplicaban las campañas hiperfocalizadas para atraer al público regional y de alta gama. El Estado y el sector privado operaban en sintonía para mantener al destino en la mente del consumidor global con decenas de misiones comerciales en más de 20 países.

Hoy, el panorama es desolador y evidencia el apagón promocional. Mayo de 2026 no solo muestra crisis en los hoteles argentinos, sino que el derrumbe es generalizado: los excursionistas cayeron a 295.300, reduciendo el volumen total de visitantes a unos magros 675.100. La escasa o nula actividad de promoción oficial actual ha dejado al país invisible en el mapa competitivo internacional. Sin pauta publicitaria en el exterior ni misiones comerciales fuertes, Argentina quedó librada a su suerte en un mercado global hipercompetitivo. El consumo extranjero, que antes sostenía miles de puestos de trabajo directos, se ha contraído drásticamente ante la falta de estímulos para atraer visitantes.

El cuatrimestre de la sangría

La parálisis no es un fenómeno exclusivo de un mes aislado, sino un arrastre estructural que los datos acumulados se encargan de sepultar. Al analizar el primer cuatrimestre de 2026 (enero-abril), Argentina logró captar 2,19 millones de turistas internacionales. Una cifra que, puesta en frío, representa una caída del 19,3% en comparación con los 2,71 millones de turistas que habían inundado el territorio nacional durante el mismo cuatrimestre de 2023.

Esta pérdida neta de más de medio millón de huéspedes extranjeros en apenas cuatro meses desnuda el corazón de la crisis. La devaluación acumulada y el encarecimiento de los costos de vida internos transformaron al país en un destino prohibitivo para los mercados regionales tradicionales.

El engaño del rebote interanual

Desde los despachos oficiales se intenta maquillar la crisis celebrando el aumento interanual del 20,4% registrado entre mayo de 2025 y mayo de 2026. Sin embargo, este optimismo técnico es un espejismo estadístico profundamente engañoso.

Los números actuales solo existen porque se compara contra el piso de 2024 y 2025, el bienio negro en el que la llegada de turistas extranjeros comenzó a tener una estrepitosa caída. Celebrar los números de 2026 comparándolos con el desplome inmediato anterior es ignorar la perspectiva real: al contrastar el mayo actual o el acumulado cuatrimestral con cualquier periodo previo a 2024, queda en evidencia que el sector turístico no se está recuperando, sino que permanece estancado en un pozo profundo del que la Argentina tardará años en salir.