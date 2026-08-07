Limpian tu casa gratis, pero te graban: los datos servirán para entrenar robots

Imagen ilustrativa

Trabajadores humanos equipados con cámaras comenzaron a ingresar a hogares para realizar tareas de limpieza o cocina mientras registran cada movimiento. El objetivo no es simplemente prestar el servicio: esas imágenes sirven para crear datos con los que después serán entrenados robots humanoides.

El especialista en comunicación digital Facundo Sagárnaga, columnista de N&N por Aries, explicó que el fenómeno responde a una limitación concreta de la robótica: a diferencia de los modelos de inteligencia artificial entrenados con información disponible en internet, los robots necesitan datos visuales del mundo físico para aprender tareas domésticas, técnicas o manuales.

Privacidad a cambio de un servicio gratuito

El modelo plantea además un intercambio sensible: quienes aceptan el servicio permiten que una cámara registre el interior de sus casas. Aunque las empresas aseguran que los datos son anonimizados, Sagárnaga advirtió que el proceso abre interrogantes sobre vigilancia y acceso de grandes compañías tecnológicas a espacios privados.

A eso se suma el impacto laboral. El especialista señaló que estos trabajadores no solo cumplen tareas para una plataforma, sino que también generan la información utilizada para automatizarlas en el futuro. “Los mismos trabajadores están entrenando a los robots que posiblemente puedan suplantarlos”, resumió.

El antecedente de Uber

Sagárnaga comparó el proceso con lo ocurrido en el transporte: los datos generados durante años por conductores de plataformas fueron utilizados para desarrollar sistemas de conducción autónoma y robotaxis. Para el especialista, el problema no es únicamente tecnológico, sino económico: las empresas pueden usar esos datos para reducir costos y reemplazar tareas humanas